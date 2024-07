Libano, Italia in azione per evitare l'espansione della guerra

Italia in azione per evitare la guerra in Libano, con il governo italiano impegnato per la delicata mediazione. E' allarme per una possibile escalation del conflitto in Medioriente. Trattative frenetiche fra Roma, Washington e Abu Dhabi per disinnescare una situazione sempre più tesa, dopo i razzi su Israele che hanno ucciso 12 bimbi e l'annunciata rappresaglia di Netanyauh contro le milizie Hezbollah. Obiettivo: circoscrivere la reazione di Israele.