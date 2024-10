Libano, Italia, Francia e Spagna uniti contro "attacchi inaccettabili" alla missione Onu

La condanna è unanime: inaccettabili gli attacchi di Israele contro i militari della missione Unifil di stanza in Libano. In una nota congiunta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i leader di Francia e Spagna esprime indignazione per l'offensiva contro soldati che - ricorda Macron - sono da sempre impegnati in missioni di pace.