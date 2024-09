Libano, Israele non esclude un intervento di terra

È possibile che l'esercito israeliano stia studiando un attacco via terra in Libano. La notizia è stata affidata da esponenti dell'Idf, presenti e passati, a diversi media, come il Guardian e il Jerusalem Post. Proseguono intanto i raid israeliani sulla valle delle Beqaa in Libano con un bilancio di un morto e sei feriti, mentre è salito a oltre 52 il numero delle vittime del raid israeliano di venerdì scorso su Beirut.