Libano, il numero due di Hezbollah: "Se Israele vuole l'invasione di terra, noi siamo pronti"

Il numero due di Hezbollah, Naim Qassem, ha parlato per la prima volta dopo l'uccisione del segretario generale del movimento sciita libanese, Hassan Nasrallah, morto in un massiccio raid israeliano nella periferia sud di Beirut. "Sappiamo che la battaglia può essere lunga. Siamo pronti se gli israeliani decidono di entrare via terra - ha affermato -. Sceglieremo un segretario generale il prima possibile. Non ci allontaneremo dalle nostre posizioni. La resistenza islamica continuerà a confrontarsi con il nemico israeliano, sostenendo Gaza e la Palestina, difendendo il Libano e il suo popolo".