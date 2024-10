Libano, il Generale Messina: "Non sono previsti ritiri, ci saremo finché l'Onu lo chiederà"

"L'attenzione in questo momento, in tutte le basi dove si trova personale italiano è massima. Ci sono operazioni militari in corso di una certa intensità che durano praticamente H24, giorno e notte". Così il Generale Stefano Messina, Comandante del Settore Ovest della missione Unifil, descrive la difficile situazione nel sud del Libano, intervistato da Tgcom24. "Vicino a noi si svolgono attività cinetiche sia per aria che per terra, e recentemente anche sul mare".