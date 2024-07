Libano, allerta del governo italiano per l'escalation del conflitto

Il governo italiano è in allerta per l'ennesima escalation del conflitto in medioriente. Roma ribadisce che l'Onu deve cambiare le regole di ingaggio. Pronti i piani di evacuazione dei ministeri della Difesa e degli Esteri. Allarme anche per i civili italiani, circa 3.000, che si trovano in Libano. In caso di emergenza, interverrà l'ambasciata italiana. Anche la Farnesina è preparata a un eventuale rimpatrio rapido.