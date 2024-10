Liam Payne, la chiamata al 911 poco prima della tragedia

E' stata diffusa la chiamata al 911 fatta dal direttore dell'hotel di Buenos Aires in cui è morto Liam Payne. Nell'intercettazione si sente l'uomo molto preoccupato per il musicista: "Sta distruggendo tutta la stanza, temo che possa mettere a rischio la sua vita". L'ex cantante degli One Direction è precipitato dal terzo piano dell'edificio e all'arrivo dei soccorsi è stato trovato senza vita.