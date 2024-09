Lega: "Sulla politica estera la maggioranza è compatta"

La Lega, in un comunicato ufficiale, conferma il sostegno alla linea del governo in politica estera, un tema sul quale "la maggioranza è compatta". Il chiarimento del Carroccio, in particolare sul sostegno a Kiev, arriva dopo il giallo sul comunicato finale del vertice di maggioranza, che in una prima bozza, diffusa dal partito di Matteo Salvini, conteneva la dichiarazione del sostegno all'Ucraina, ma anche la contrarietà a portare la guerra sul territorio russo. Frase poi sparita dal comunicato finale.