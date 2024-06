Lega, Salvini: "Preoccupato dalle parole di guerra che arrivano da Parigi, Bruxelles e Berlino"

"Sono molto preoccupato dalle parole"di guerra che arrivano da Parigi, da Berlino, da Bruxelles" parla così il ministro dei trasporti Matteo Salvini che respinge le polemiche sugli spot elettorali del generale Vannacci: "Il fascismo è morto nel '900 fortunatamente, così come il nazismo e il comunismo. Che qualcuno perda tempo su Salvini e Vannacci e non ci aiuti a dire che noi non vogliamo la guerra contro la Russia, è il vero pericolo".