Il leader della Lega, Matteo Salvini, convoca d'urgenza il consiglio federale della lega, nel pomeriggio, in presenza o in collegamento: un unico punto all'ordine del giorno: iniziative per difendere la democrazia, il voto popolare e la sicurezza dei cittadini, messi a rischio da una sinistra anti-italiana che usa i tribunali per le sue vendette politiche.