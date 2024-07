Lecco, baby bulle aggrediscono una ragazza

A Lecco, un gruppo di ragazze ha circondato e pestato una ragazza. L'ennesimo episodio di violenza tra i giovani, questa volta tutto al femminile. Anche la vittima, infatti, è una coetanea. Il tutto sotto gli occhi dei passanti increduli. Il video del pestaggio è stato ripreso e postato sui social. Sempre più diffuso, ormai, il fenomeno delle baby gang in Italia, da nord a sud. Nella capitale in cinque si sono accaniti con spranghe e caschi su un malcapitato. A bari un gruppo composto da almeno una decina di ragazzini ne ha affrontato un altro per difendere il proprio quartiere.