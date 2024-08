Due dottoresse impegnate in servizi di guardia medica sono state aggredite in Puglia nel giro di pochi giorni. Entrambe si sono dimesse, evidenziando rischi per la propria incolumità. L'ultimo caso a Minervino di Lecce, nel Salento, dopo quello di Maruggio, nel Tarantino. "Ci dimetteremo tutti", ha commentato dal canto suo Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei medici di Bari.