Le ultime parole dal sommergibile Titan: "Qui tutto bene"

Prima che il sommergibile Titan implodesse in fondo all'oceano, le ultime parole comunicate dall'equipaggio di cinque persone sono state: "Qui tutto bene". È quanto emerso in un'udienza in cui gli investigatori della Guardia costiera statunitense hanno affermato che si tratta di una delle ultime comunicazioni tra il Titan, impegnato nella sua fatale discesa verso il relitto del Titanic, nel giugno 2023, e la sua nave madre, prima che si perdessero definitivamente i contatti.