Le nomine Rai dividono il campo largo

Una nuova frattura all'interno del campo largo. Questa volta, a provocare il gelo tra il leader pentastellato Conte e la segretaria dem Schlein, sono le nomine Rai. Il M5s - insieme ai verdi - ha votato i suoi candidati, mentre il Partito democratico si è astenuto. Distanza anche per quanto riguarda l'autonomia differenziata e la scelta del candidato per le regionali in Liguria.