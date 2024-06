Lavoro, i referendum Cgil superano le 500mila firme

La soglia delle 500mila firme per presentare i quattro referendum popolari è stata raggiunta. La Cgil chiamerà i cittadini a"esprimersi sulle norme dei licenziamenti previste dal Jobs Act, ma anche per introdurre l'obbligo di causale per i contratti a termine e la responsabilità del committente di un appalto nel caso di incidente sul lavoro. Il sindacato parla di "grande interesse" raccolto sui temi proposti. E la politica non sta a guardare.