Latina, manifestazione contro il caporalato

Migliaia di lavoratori del settore agricolo si sono riuniti a latina per dire basta allo sfruttamento, al caporalato, agli appalti e subappalti irregolari, e soprattutto basta morti sul lavoro. Presenti anche i braccianti che lavoravano fianco a fianco con satnam singh, il 31enne bracciante indiano che ha perso la vita abbandonato, per strada con un braccio mozzato. Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: "È ora di dire basta".