Lampedusa, uovo naufragio di migranti: si cercano i 21 dispersi

Un barcone carico di migranti è naufragato al largo di Lampedusa. Ventuno persone, tra cui tre bambini, sono disperse. Soccorsi dalla Guardia costiera 7 superstiti, tutti siriani, che hanno raccontato di essere partiti in 28 dalla Libia il primo settembre e che dopo un giorno di navigazione si è verificato l'incidente in acque territoriali libiche. I profughi sono stati sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa e trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola. Sono in corso le ricerche dei dispersi.