Lamborghini Urus: un allestimento speciale per la Polizia

Questa speciale Urus si riconosce al primo sguardo per la livrea con i colori della Polizia di Stato e la barra luminosa con luci Led blu a 360°, combinata con una sirena elettrica bitonale.

L’abitacolo presenta una dotazione specifica che comprende un cassetto blindato porta arma, un pannello per messaggi grafici abbattibile e uno speciale vano alloggiato nel bagagliaio per lo stivaggio delle attrezzature di ordinanza e di un defibrillatore. L’equipaggiamento è completato da un frigo portatile per il trasporto organi comprensivo di display e datalogger per monitoraggio costante della temperatura interna.