Ladro di Gratta e vinci ucciso a Milano, niente carcere per i gestori del bar

Sarebbero "disperati" per il delitto commesso a colpi di forbici, avrebbero dimostrato una "presa di coscienza" e quindi non c'è il pericolo che possano reiterare il reato: con queste motivazioni il giudice per le indagini preliminari, confermando la custodia cautelare, ha disposto gli arresti domiciliari per i due baristi cinesi sotto accusa per la morte di Eros Di Ronza, il 37enne con precedenti di microcriminalità ucciso mentre cercava di rubare Gratta e vinci da un bar a Milano. In attesa del processo escono quindi dal carcere zio e nipote, 49 e 30 anni.