di Alan Patarga

Si tratta di un fenomeno globale. Una truffa legata a falsi video. Un'attività criminale realizzata con l'Intelligenza artificiale e che sfrutta illegalmente l'immagine clonata di alcuni dei personaggi più noti dell'industria, della politica, dello spettacolo. Come Elon Musk o Pier Silvio e Marina Berlusconi. Primi ministri come il britannico Rishi Sunak o Lawrence Wong di Singapore. Star e popstar come Tom Hanks e Taylor Swift. Ma anche vip italiani: da Fabio Fazio a Francesco Totti, giusto per fare due esempi. Tutte vittime innocenti di un raggiro che sta facendo il giro del mondo. E con migliaia di persone che cascano nella trappola.

Purtroppo, la carenza di regole certe sull'utilizzo fraudolento dell'Intelligenza artificiale apre la strada ad abusi come questi. Quindi: prestate molta attenzione mentre navigate sui social e segnalate ogni video sospetto alla polizia postale. Con la certezza che i veri protagonisti, quelli in carne ed ossa, tra cui i nostri azionisti, Marina e Pier Silvio Berlusconi, non solo non hanno mai aderito a questa pericolosa bufala ma, piuttosto, hanno già denunciato la truffa all’autorità giudiziaria.