La Superluna più grande del 2024

La terza superluna - la più grande del 2024 - è comparsa tra le stelle ed è osservabile anche a occhio nudo in tutto il mondo. Chiamata anche "Superluna del cacciatore", è a soli 357mila chilometri dalla terra, apparendo così - rispetto a una normale luna piena - di dimensioni maggiori e più brillante. Dal Cile al Brasile, dall’Indonesia all’Europa, passando per Kuwait e Stati Uniti. Milioni di persone dai quattro angoli del pianeta stanno assistendo in queste ore a uno spettacolo eccezionale