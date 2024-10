La storica pediatra se ne va: il saluto commosso di mamme e bambini

Palloncini, lacrime, abbracci. Si sono date appuntamento davanti al suo studio le mamme dei piccoli pazienti per salutare Giovanna Argo, 62 anni, pediatra di famiglia dopo 25 anni lascia lo studio di Castellammare e si trasferisce a Napoli. Acclamata come una star, la dottoressa affacciata al balcone non è riuscita a trattenere l'emozione. Ha trovato circa 200 persone a "colorare" la strada con striscioni dedicati a lei, per ringraziarla di tutto il suo lavoro, competenza, gentilezza, vicinanza. E così, scesa in strada, la pediatra ha abbracciato ai "suoi bambini" e ha promesso: "vado via ma non vi abbandono"