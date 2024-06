Nella contesa per i decimali "che consentono di scavalcare la soglia di sbarramento del 4%, a sorridere resta solo l'accoppiata Bonelli-Fratoianni. Il 6,7% si traduce in un vero exploit a cui contribuisce Ilaria Salis, votatissima nella circoscrizione nord occidentale, e tanto basta per aprirle le porte del parlamento europeo, lasciandosi alle spalle quelle del penitenziario e dei domiciliari a Budapest. Resta solo da capire quando.