05 aprile 2024 15:08

La "primavera" di Montreal: mega tempesta di neve

Altro che primavera: in Canada il freddo record ha portato una tempesta di neve a Montreal. La città però è considerata la migliore al mondo nella gestione dell'emergenza neve, visto che in media ne cadono oltre 200 centimetri l'anno. C'è un piano di sgombero, in cui si investono 125 milioni all'anno, che prevede l'impiego di 3mila operatori e anche di comuni cittadini. Per questo i disagi alla circolazione sono sempre limitatissimi.