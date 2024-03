La Polizia di Stato al "Cortinametraggio" con il cortometraggio "Medley"

In occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato dalle 19, presso l'Hotel Alexander Girardi Hall, nella sezione eventi speciali, è prevista, infatti, la proiezione in anteprima del cortometraggio "Medley" di Santa de Santis e Alessandro D'Ambrosi, prodotto da Piuma Film e Vargo, con il sostegno di Nuovo IMAIE, in associazione con Minerva e in collaborazione con l'associazione Cortinametraggio.