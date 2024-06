Le luci che si sono accese stanotte non sono state solo quelle del palco di Antonello Venditti, in concerto alle Terme di Caracalla di Roma per celebrare i 40 anni dell'album "Cuore" e di "Notte prima degli esami", ma soprattutto quelle dei cellulari di migliaia di ragazze e ragazzi in tutta Italia che hanno illuminato il loro rito: cantare tutti insieme abbracciati le note di una hit tanto antica quanto contemporanea.