La Mille Miglia fa tappa a Genova

La voce delle Ferrari rimbomba nel centro di Genova. Anzi le voci di questi motori, perché sono 180 le auto di Maranello che stanno partecipando alla Mille Miglia, che,"per la prima volta, ha fatto tappa sotto la Lanterna, in una Genova che è capitale europea dello sport. La competizione, che è stata organizzata in collaborazione con il Comune, l'Aci e il veteran car club, non ha perso il fascino degli anni Venti ed"evoca le gesta di grandi piloti"come Nuvolari.