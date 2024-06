La Mecca, il pellegrinaggio di oltre un milione e mezzo di musulmani

Un milione e mezzo di musulmani sono arrivati a La Mecca per Hajj, il tradizionale pellegrinaggio annuale. Ma ancora molte persone sono previste entro venerdì, giorno in cui inizia ufficialmente il pellegrinaggio. Le autorità saudite hanno dichiarato di attendersi più musulmani del 2023m quando arrivarono in Arabia Saudita in 1,8 milioni. I pellegrini hanno affollato la Grande Moschea di La Mecca, eseguendo un circuito rituale camminando sette volte intorno alla Kaaba, la struttura a form...