La madre di Saman Abbas è arrivata in Italia ed è stata trasferita nel carcere di Rebibbia. Nazia Shaheen, 51 anni, era stata arrestata il 31 maggio in Pakistan, dopo la condanna all'ergastolo della Corte di Assise di Reggio Emilia per l'omicidio della figlia. La sua estradizione era l'ultimo atteso passaggio per dare giustizia alla 18enne, uccisa la notte del 30 aprile del 2021 a Novellara. Un anno fa era stato consegnato all'Italia il padre di Saman, Shabbar Abbas, anche lui condannato all'ergastolo in primo grado.