L'uragano Beryl si abbatte sulla Giamaica: le immagini impressionanti delle webcam

L'uragano Beryl si è abbattuto sulla Giamaica con una violenza inaudita. Le webcam dislocate sull'isola caraibica hanno ripreso la furia della potente tempesta di categoria 4, che in precedenza aveva ucciso almeno nove persone e causato danni significativi nel sudest dei Caraibi. La pioggia sferzata dal vento ha martellato l'isola per ore mentre i residenti hanno risposto alla richiesta delle autorità di rifugiarsi fino a quando la tempesta non fosse passata.