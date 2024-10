L'uomo che ha neutralizzato il terrorista di Jaffa scampò anche al 7 ottobre

Il giovane che ha eliminato uno dei terroristi che a Jaffa hanno provocato 7 morti, è Lev Kreitman, scampato al massacro del 7 ottobre mentre si trovava al festival Nova nella foresta di Beeri. Da riservista è stato per sei mesi a Gaza: "La pistola con cui ho sparato è di mia proprietà, la porto sempre con me, capisco subito se c'è una situazione di pericolo", ha detto in un'intervista a Kan. "Ero entrato in un negozio, ho sentito degli spari, sono uscito e ho caricato l'arma, c'erano raffiche. Purtroppo a terra vedevo persone morte. Ho identificato due terroristi, sono andato avanti piano piano, ad un certo punto uno di loro è venuto nella mia direzione, mi sono fatto di lato e gli ho sparato", ha raccontato ancora.