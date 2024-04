di Luca Pesante

Si tratta della la Msc Aries, di proprietà di Gortal Shipping Inc, affiliata a Zodiac Maritime, e noleggiata da Msc, che è stata abbordata dalle autorità iraniane con un elicottero: a bordo ci sono 25 membri dell'equipaggio, come confermato da Msc. Gli Usa chiedono il rilascio immediato. Intanto il Fronte del Comando interno israeliano, vista la situazione legata all'Iran, ha deciso che saranno "proibite le attività educative", chiudendo così scuole e asili "in tutto il Paese".