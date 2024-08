L'ex brigatista Bertulazzi è stato arrestato in Argentina

Leonardo Bertulazzi è stato arrestato in Argentina e sarà estradato in Italia. Il terrorista delle Brigate Rosse nel 1980 era fuggito in Sudamerica per evitare l’arresto. Apparteneva alla colonna genovese dell’organizzazione eversiva, era stato condannato a 27 anni di reclusione per sequestro di persona e banda armata. È tra i responsabili del sequestro dell'ingegnere Piero Costa avvenuto a Genova nel 1977. Il riscatto ottenuto fu di 50 milioni di lire, utilizzati dalle Br per finanziare l’acquisto del covo di via Montalcini, a Roma, dove venne poi tenuto prigioniero Aldo Moro.