L'estate è arrivata, per gli alpaca è il momento della tosatura

Con l'innalzamento delle temperature, per gli alpaca dello zoo di Halberstadt, in Germania, è giunto il momento della tosatura. Durante l'operazione vengono rimossi circa 2,5 chilogrammi di lana per animale. Poiché il pelo dell'alpaca è cavo all'interno, garantisce un isolamento estremamente efficace. Ciò che è molto utile in alta quota sulle Ande, può diventare rapidamente spiacevole o addirittura pericoloso con le temperature più calde.