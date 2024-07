Taylor Swift, cresce l'attesa per i concerti di Milano

Circa 130mila fan da tutta Italia, ma anche da altri Paesi. Sono tutti qui per lei, Taylor Swift. Il suo "Eras tour", che sta girando il mondo, è arrivato anche a Milano, nello stadio di San Siro, per due giorni sold out: sabato 13 e domenica 14 luglio. In molti sono in fila dalle prime ore della mattina per riuscire a occupare il posto migliore.