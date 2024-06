L'Asteroid Day e la Nasa che dedica un asteroide ad Annalisa

Ad Annalisa, la popstar italiana dei tormentoni da record nonché laureata in fisica, la Nasa ha dedicato un asteroide, dandole il suo nome proprio per il notevole successo internazionale. Nel frattempo, con numerosi eventi in tutto il mondo si festeggia l'Asteroid Day, riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. Così in tanti potranno imparare ad ammirare le bellezze dell'universo.