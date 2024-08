L'arrivo negli Usa dei tre americani rilasciati nello scambio di prigionieri con Mosca

Sono arrivati negli Stati Uniti il giornalista Evan Gershkovich e gli altri prigionieri rilasciati dalla Russia come parte di uno straordinario accordo di scambio concluso tra Washington e Mosca. L'aereo con a bordo Gershkovich, l'ex marine Paul Whelan e la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva è atterrato intorno alle 23:40 ora locale (le 5:40 in Italia) alla base di Andrews, vicino Washington. Ad attendere gli ex prigionieri c'erano il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris.