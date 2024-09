Kwak Kwak è un’anatra che segue il suo proprietario, rider per un servizio di delivery, ovunque, anche sul lavoro… Ed ecco infatti che Christian Navarro Lacson e Kwak Kwak sono delle celebrità per le strade di Manila, nelle Filippine, dove è possibile vederli sfrecciare insieme in sella a uno scooter, aggirarsi per bar e ristoranti, ritirare pasti e infine consegnarli.