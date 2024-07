Kirill Gryaznov, chi è la spia russa delle Olimpiadi

Kirill Gryaznov è lo chef quarantenne, da 13 anni in Francia, che si trova da mercoledì in un carcere di massima sicurezza con l'accusa di aver collaborato "con una potenza straniera per cercare di incitare alle ostilità in Francia". Sarebbe un uomo dell'Fsb da tempo nel mirino dei servizi francesi. Sarebbe stato intercettato mentre, parlando con un funzionario dei servizi segreti russi, avrebbe detto: "i francesi terranno una cerimonia mai vista prima"