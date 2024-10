In Ucraina il primo ottobre si celebra il Defenders Day. Anche i cittadini si sono fermati in segno di rispetto in memoria di veterani e caduti. Questa festività, infatti, si celebra a partire dal 2015 in onore dei veterani e dei caduti delle forze armate. Una ricorrenza particolarmente sentita da quando il Paese è in guerra con la Russia per l'invasione di Mosca.