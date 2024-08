Kiev, prosegue l'avanzata nel Kursk

Secondo l'Institute for the Study of War americano, le truppe ucraine stanno avanzando nel Kursk, dove Kiev ha distrutto un ponte chiave per le forze russe. Intanto Putin ha riunito il Consiglio di sicurezza russo per discutere "nuove soluzioni tecniche" da applicare nel conflitto. Kiev avverte: i russi avanzano nel Donetsk, bisogna accelerare l'evcuazione di Pokrovsk.