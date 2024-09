Keanu Reeves, l'antidivo sexy, compie 60 anni

Compie 60 anni Keanu Reeves, antidivo sexy dallo sguardo malinconico. L'attore ha segnato quarant'anni di cinema con ruoli indimenticabili. Da "Belli e dannati" con cui vinse la Coppa Volpi a Venezia, fino alle saghe di "Matrix" e "John Wick", passando per grandi successi di cassetta come "Point Break", "Speed" e "Dracula". A giudicare dai tanti progetti in cantiere Reeves non ha intenzione di fermarsi, tra cinema e musica