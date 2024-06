Una giornata di rinascita, o almeno di speranza, per chi - nel Regno Unito e nel mondo - ha a cuore i destini della famiglia reale britannica. La principessa Kate è tornata in pubblico dopo oltre sei mesi di assenza per partecipare all'evento clou di Trooping the Colour, i festeggiamenti del compleanno ufficiale (non anagrafico) di re Carlo a Londra, avvenuti oggi sotto la pioggia.