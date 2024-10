Kate Middleton, primo impegno ufficiale con William dopo la chemio

Kate Middleton è tornata ai doveri reali, dopo l'annuncio a settembre sulla fine del lungo ciclo di chemioterapia seguito alla diagnosi di cancro. Per la principessa di Galles, infatti, c'è stato il primo appuntamento pubblico esterno in coppia con il consorte William, erede al trono britannico. Kate, ricomparsa negli ultimi giorni solo per alcuni impegni interni al complesso del castello di Windsor, si è recata con il marito a Southport, vicino a Liverpool, teatro in estate dell'eccidio di alcune bambine, aggredite con un coltello da un giovane squilibrato mentre partecipavano a una lezione di danza ispirata a canzoni di Taylor Swift. La vicenda fu seguita da un'ondata di rivolte in tutto il Paese