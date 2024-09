Kate Middleton, primo impegno di lavoro dopo la fine della chemio

Il suo nome non compariva nell'agenda ufficiale di palazzo da mesi: ora un ritorno alla normalità sembra davvero possibile per la Principessa di Galles, che ha partecipato a Windsor al suo primo impegno di lavoro da lungo tempo, dalla diagnosi di cancro, in febbraio. Un incontro - lontano dalle telecamere, per discutere, con il team del Centro per la prima infanzia, la fondazione creata nel 2021 per sostenere i più piccoli nei loro primi, cruciali, anni di vita.