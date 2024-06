Kate Middleton, è lei la regina nella giornata di Carlo

Kate Middleton torna in pubblico per la prima volta dalla diagnosi di tumore partecipando al Trooping The Colour, la tradizionale parata lungo le vie di Londra per celebrare il compleanno di re Carlo, e si affaccia al balcone di Buckingham Palace per il saluto di rito. Dopo aver dato l'annuncio a sorpresa con un messaggio condiviso sui social nella giornata di venerdì, si è unita al resto della royal family per l'evento annuale. Ed è stata la "regina" della festa.