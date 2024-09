Kasia Smutniak mostra "il guerriero" sulla schiena

Kasia Smutniak ha postato sui social una serie di scatti e un video in cui sfoggia il suo nuovo tatuaggio. Il disegno rappresenta un simbolo induista che rappresenta la capacità di volare e innalzarsi verso cieli divini. Descrivendolo nel post, l'attrice aggiunge anche "il guerriero". Non è difficile vedere un riferimento a Pietro Taricone, suo ex compagno, morto improvvisamente 14 anni fa a seguito di un incidente col paracadute e il cui soprannome era proprio "o' guerriero".