Juve, Pogba torna allo stadio: l'abbraccio con Chiellini

Paul Pogba è ritornato allo stadio. In occasione di Juve-Cagliari il francese, a cui è stata ridotta la squalifica dopo il caso doping, era in tribuna per la prima volta dopo molto tempo. Difficile che a marzo, quando tornerà a giocare, lo farà con la maglia bianconera ma intanto ha riabbracciato alcuni vecchi amici, tra cui Giorgio Chiellini. "Grazie del supporto amico mio", ha scritto Pogba sui social, pubblicando proprio l'abbraccio con il suo ex capitano.