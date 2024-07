JP Morgan incorona Mediaset e alza il rating di Media for Europe

JP Morgan incorona Mediaset. La più importante banca d'affari del mondo crede nel progetto Media for Europe, tanto da alzarne il rating nell'immediato, senza escludere ulteriori incrementi. Una fiducia dettata anche dalle favorevoli prospettive di crescita nel mercato della raccolta pubblicitaria e che spinge le azioni del gruppo, e delle sue controllate, in alto anche in Borsa. Fino a un + 10%.