Jennifer Lopez e Ben Affleck a un passo dalla separazione

Sembra davvero arrivata la fine della love story della celebre coppia. A breve potrebbe arrivare l'ufficialità della fine del matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia che era tornata insieme dopo 20 anni dal primo fidanzamento. Mentre lei si trova in vacanza in Italia, lui ne approfitta per portare via tutti i propri averi dalla mega villa di Beverly Hills che avevano acquistato insieme.